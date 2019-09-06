В США из-за урагана «Дориан» умерли пять человек

Как минимум пять человек уже умерли в США из-за урагана «Дориан». Об этом сообщил в четверг, 5 сентября, телеканал CNN.

Ни одна из смертей пока не связана непосредственно с ураганом, а только с причинами, вызванными его приближением. Так с одним мужчиной в Северной Каролине произошел сердечный приступ, когда он пытался достать из воды лодку, чтобы спасти ее от бури, отмечает ТАСС.

Национальной центр по наблюдению за ураганами США, сообщает, что «Дориан» находится сейчас примерно в 60 км к юго-востоку от американского побережья штата Северная Каролина и движется в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м/с.

Ураган «Дориан» бушует на островах Багамского архипелага с 1 сентября. Скорость ветра доходила до 298 км/ч. Жертвами стихии в регионе стали 20 человек.