Угар стихии: что осталось от Багам

Десятки погибших, сотни пропавших без вести, тысячи разрушенных домов — таковы последствия самого разрушительного урагана в истории Багамских островов. «Дориан» обрушился на Багамы 1 сентября, задержался там на два дня, вызвав более 20 торнадо, прошел вдоль атлантического побережья США в сторону Канады, ослабевая, но продолжая наносить значительный ущерб, и к 8 сентября переместился в Атлантику. По оценкам американских экспертов, страховой ущерб от последствий стихии в Карибском регионе достигает $6,5 млрд