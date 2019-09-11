Угар стихии: что осталось от Багам

Фото: Getty Images/The Washington Post/Carolyn Van Houten
Десятки погибших, сотни пропавших без вести, тысячи разрушенных домов — таковы последствия самого разрушительного урагана в истории Багамских островов. «Дориан» обрушился на Багамы 1 сентября, задержался там на два дня, вызвав более 20 торнадо, прошел вдоль атлантического побережья США в сторону Канады, ослабевая, но продолжая наносить значительный ущерб, и к 8 сентября переместился в Атлантику. По оценкам американских экспертов, страховой ущерб от последствий стихии в Карибском регионе достигает $6,5 млрд
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Фото: REUTERS/Marco Bello
Главный удар стихии пришелся на остров Абако, там сохранилось всего несколько жилых районов, остальные полностью разрушены
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Фото: REUTERS/Loren Elliott
Многие острова теперь практически непригодны для жизни. Американское министерство внутренней безопасности заявило о готовности в экстренном порядке выдавать визы жителям пострадавших районов Багам, по которым они смогут временно переехать в Штаты
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Фото: Getty Images/Jose Jimenez
Только в городе Марш-Харбор, главном туристическом центре Абако, были повреждены 90% зданий, тысячам людей пришлось искать убежище в здании местной администрации, медицинском центре и в церкви. У них практически не было доступа к воде, электричеству и санузлам
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Фото: REUTERS/Loren Elliott
Посетивший Абако глава Агентства США по международному развитию Марк Грин сравнил разрушения от «Дориана» с последствиями взрыва ядерной бомбы
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Фото: REUTERS/Royal Navy/Paul Halliwell
По данным правительства Багамских островов, более 900 местных военных и полицейских принимают участие в ликвидации последствий урагана. Также на помощь прибыли 120 спасателей с Ямайки и 100 из Тринидада и Тобаго. Британские военные моряки доставили на Абако гуманитарный груз
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Carolyn Van Houten
Панамериканская организация здравоохранения предупреждает о возможности вспышек и эпидемий острых кишечных инфекций, поскольку питьевая вода может быть заражена попавшими в нее стоками
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Фото: REUTERS/Loren Elliott
Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Багамских островов сообщило, что тысячи людей удалось эвакуировать в столицу — Нассау. Там развернуты пункты временного размещения
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Сотни людей, которых ураган заставил покинуть свои дома, бежали на территорию США
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Фото: Getty Images/Jose Jimenez
Тех жителей Багам, чьи дома остались целыми, призывают открыть свои двери для пострадавших и предоставить им кров
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Carolyn Van Houten
Дежани Луистан из Марш-Харбора и все ее вещи, которые удалось спасти...
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