Разгул стихии: ураган «Флоренс» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Флоренс», которому присвоена вторая, умеренная категория по шкале Саффира—Симпсона, обрушился на Восточное побережье США. В настоящее время стихия ударила по штату Северная Каролина. В Нью-Берне шквалистый ветер с корнем вырывал деревья, под которыми оказались многие припаркованные автомобили
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Всего в зоне бедствия в Северной Каролине оказалось не менее 475 тыс. человек. Дожди уже вызвали подтопление отдельных районов. В Нью-Берне многие улицы оказались по колено затопленными водой
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Из-за потоков воды, которые принес ураган, из берегов вышли реки Трент и Ньюс. Обломки моторных лодок, которые ветер сорвал с якоря, оказались на одной из улиц Нью-Берна
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Жертвами удара стихии стали по меньшей мере четыре человека. Двое из них — мать с ребенком — находились в своем доме в Вильмингтоне, когда под порывом ветра сломалось огромное дерево и упало на здание, проломив крышу и обрушив стены
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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
Порывы ветра местами достигают 160 км/ч. Автомобилистам, которых ураган застал в дороге, приходилось лавировать и буквально уворачиваться от падавших на проезжую часть светофорных столбов и дорожных знаков
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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
Одно из деревьев упало на навес, под которым находилось кафе, где, к счастью, в этот момент никого не было. Тяжелый ствол смял металлическую конструкцию как лист бумаги
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Фото: REUTERS//NYC Emergency Management
Работники экстренных служб спасли около 100 человек. Тех, кто всё еще дома, просят укрыться в самых высоких точках — например, на крыше
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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
Несколько десятков тысяч человек были эвакуированы из прибрежных районов. Часть жителей решила остаться, но при этом закрепила свои дома на земле, чтобы их не унесло порывами ветра
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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
Однако данные меры не сильно помогли спасти имущество и недвижимость от разрушительного урагана
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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
Всего власти намерены эвакуировать из опасных районов около миллиона человек. Натиска «Флоренс» не выдержал и огромный столетний дуб, который с корнем вырвало из земли
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Оставшиеся в Вильмингтоне жители собрались в одном из местных баров, где со свечами на столах и в дождевиках решили устроить для «Флоренс» особую «ураганную вечеринку»
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
От штормового ветра не спасают даже заранее заколоченные фанерой дверные проемы и окна
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Режим ЧС был введен в штате Северная Каролина 7 сентября. Данная мера позволяет местным властям, в частности, привлечь к спасательным или восстановительным работам национальную гвардию США
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REUTERS/Carlo Allegri
По предварительной оценке экспертов ураган «Флоренс» может нанести ущерб на не менее $27 млрд
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