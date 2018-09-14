Дыхание «Флоренс»: сильный ураган у восточного побережья США

К берегам восточного побережья США подошел ураган «Флоренс», который признали самым опасным за последние месяцы. Сейчас его скорость ослабла до первой из пяти возможных категорий, однако власти опасаются, что из-за непогоды начнется наводнение, которое приведет к гибели людей. Что сейчас происходит на востоке США — в галерее портала iz.ru
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Фото: REUTERS/Randall Hill
В зоне особого риска оказались владельцы домов на побережье, а также те, кто живет в низинах или недалеко от рек или ручьев. В результате многие пляжи Северной Каролины теперь скорее напоминают декорации к съемкам фильма о высадке союзников в Нормандии
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Фото: REUTERS/Leah Millis
Способы обезопасить тех, кто, возможно, окажется на пути «Флоренс», обсуждали даже в Белом доме. Провел встречу в Овальном кабинете лично Дональд Трамп
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Фото: REUTERS/U.S. Army National Guard/Sgt. Brian Calhoun
Чрезвычайное положение в связи с приближением урагана уже объявлено в штатах Северная и Южная Каролина, Виргиния и Мэриленд, а также в Вашингтоне
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Фото: REUTERS/Randall Hill
Всего из районов, оказавшихся в зоне риска, планируется эвакуировать более миллиона человек — часть из них уже покинула свои дома
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Жители штата Северная Каролина в укрытии, которое организовали сотрудники Красного Креста, — к местным берегам «Флоренс» вплотную подошел еще в четверг, 13 сентября
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Во многих прибрежных районах в целях безопасности уже закрыты магазины, общественные учреждения и даже бензозаправки
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Фото: REUTERS/Chris Keane
Здания с большими стеклянными поверхностями рабочие заранее укрепили специальными фанерными панелями
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Фото: REUTERS/U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Balinda O'Neal Dresel
Несмотря на то что ураган, по прогнозам синоптиков, будет слабеть и дальше, власти восточных штатов опасаются сильных наводнений, которые могут привести к человеческим жертвам, — в состояние повышенной готовности приведены спасательные службы и военнослужащие
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Фото: REUTERS/Chris Keane
На панелях, которыми владельцы домов и магазинов закрыли стеклянные окна, жители оставляют надписи с пожеланиями благополучно пережить нашествие стихии
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Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Technical Sgt. Chris Hibben
Вид на кромку урагана «Флоренс» из кабины самолета американских спасателей — сейчас скорость в эпицентре урагана составляет около 150 км/ч
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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
Погода в Северной Каролине ухудшилась еще в четверг, 13 сентября, в ближайшие дни, как ожидают метеорологи, там выпадет восьмимесячная норма осадков
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Некоторые объекты, как, например, парк в городе Нью-Берн в Северной Каролине, уже оказались затопленными
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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
Впрочем, многие не испытывают паники по поводу надвигающегося стихийного бедствия, тем более учитывая принятые меры безопасности. Для кого-то ураган стал лишь эффектным фоном для селфи
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Ожидается, что пик урагана придется на предстоящие выходные, к воскресенью «Флоренс» начнет стихать
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REUTERS/Eduardo Munoz
Скорость движения урагана постепенно замедляется, но метеорологи говорят, что районам, которые он уже затронул, это грозит затяжными дождями и непогодой
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