Аномальный шторм: по центру США пронесся разрушительный торнадо

В нескольких городах американского штата Миссури прошел мощный торнадо. В результате воздействия стихии три человека погибли, сотни лишились своих домов. Последствия сильного торнадо — в галерее «Известий».
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Всего за несколько минут торнадо уничтожил десятки домов в Джефферсон-Сити, по всему городу оборваны линии электропередачи. В некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением
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Фото: REUTERS/Antranik Tavitian
Торнадо сопровождался сильнейшими ливнями и градом. Одновременно это же природное явление наблюдалось в штатах Оклахома и Айова
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
В штате Оклахома жители засняли редкое природное явление — двойной торнадо
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Из-за торнадо в Джефферсон-Сити начался хаос. Около 20 человек получили ранения, многие жители города оказались заблокированы в своих домах
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Фото: REUTERS/Nathan Papes/News-Leader
С понедельника около 95 торнадо обрушились на центральную часть страны. Из-за этого в некоторых городах проходила эвакуация жителей. Среди них по крайней мере 25 прошли в минувшие сутки
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Фото: Getty Images/Reed Hoffmann
В Джефферсон-Сити воронка торнадо была шире, чем ее высота. Она ударила незадолго до полуночи в среду. Обломки взлетели на высоту 13 тыс. футов в воздух, сообщила метеорологическая служба
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Фото: REUTERS/Antranik Tavitian
В последнее время торнадо неоднократно поражали одни и те же районы страны, делая равнины центральной части наиболее уязвимыми для наводнений
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Фото: REUTERS/Antranik Tavitian
Жители Миссури стали свидетелями того, как взрывались трансформаторные будки. После торнадо города выглядят как зоны боевых действий
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
Несколько улиц оказались заблокированными из-за последствий шторма в штате Миссури после ночного торнадо, который поразил этот район
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