В Москве установлен температурный рекорд за последние 70 лет

Температура воздуха в Москве в среду, 11 сентября, поднялась до 26,3 градуса. Этот день стал самым теплым в столице за последние 70 лет, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это самый теплый день с 1948 года. С того времени в этот день температура поднималась выше плюс 25 градусов только три раза. То есть такие волны тепла встречаются в среднем раз в 25 лет», — отметил он.

При этом ранее 11 сентября руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в выходные температура воздуха в Москве понизится до плюс 13 градусов. Он отметил, что в субботу, 14 сентября, днем будет около плюс 14–19 градусов тепла, а в воскресенье уже похолодает до плюс 13 градусов. Эту информацию подтвердил Евгений Тишковец.

10 сентября замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов заявил, что в этом году в московском регионе прогнозируется достаточно теплая осень и задержка начала зимы. Также ученый призвал не удивляться теплой осени, поскольку теперь это уже не аномалия, а российский климат.