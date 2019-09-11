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Москвичам пообещали теплую сухую погоду на 11 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду, 11 сентября. Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура будет колебаться в пределах 23–25 градусов тепла, а ночью — от 11 до 13 градусов (в центре города 14–16 градусов). По области днем температура достигнет 26 градусов, а ночью — 8–13 градусов тепла.

Ветер будет южный, до 8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Также в столице и области продолжит действовать «желтый» уровень погодной опасности, который был объявлен 9 сентября.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов призвал не удивляться теплой осени, поскольку теперь это уже не аномалия, а российский климат. По его словам, теплое начало сентября диктует антициклон, который установился над европейской частью России. Он ожидает, что бабье лето придет во второй половине сентября и начале октября.

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