Сегодня ночью в Норильске выпал первый снег. К утру намело около 7 см, температура ушла в небольшой минус. Из-за метели дороги в аэропорт закрыты для легкового транспорта. На севере края объявлено штормовое предупреждение. Следующий на очереди, по прогнозам синоптиков, Красноярск. Зимние пейзажи местные жители увидят уже в эти выходные.