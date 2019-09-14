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Синоптики рассказали о погоде на 14 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачная погода с прояснениями ждет жителей Москвы и области в субботу, 14 сентября, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут отметку +16...+18 градусов, ветер западный, 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с. Давление чуть ниже нормы — 746 мм рт. ст.

По области местами возможен небольшой дождь. В ночь на воскресенье ожидается +6...+8 градусов, без осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в этом году будет теплая осень с дефицитом осадков, а зима придет поздно.

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