Синоптики рассказали о погоде на 14 сентября

Облачная погода с прояснениями ждет жителей Москвы и области в субботу, 14 сентября, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут отметку +16...+18 градусов, ветер западный, 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с. Давление чуть ниже нормы — 746 мм рт. ст.

По области местами возможен небольшой дождь. В ночь на воскресенье ожидается +6...+8 градусов, без осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в этом году будет теплая осень с дефицитом осадков, а зима придет поздно.