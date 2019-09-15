Синоптики назвали сроки прихода первых заморозков в Москву

Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей столичного региона уже на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщается на сайте «Метеовести».

Согласно прогнозу, в понедельник в Москве днем будет до 15 градусов тепла, а уже к пятнице в ночные часы температура приблизится к нулевой отметке, а местами ожидается до минус двух градусов.

«Температурный фон окажется на 5 градусов ниже климатической нормы и станет опережать календарь на 25 суток (соответствие 15 октября)», — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что погода будет довольно ветреной и влажной, поэтому ощущаться температура будет на 3–4 градуса прохладнее реальных показателей.

Также метеорологи предупредили о приходе «барической пилы» — резких колебаний атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей. По словам метеорологов, 15 сентября данные показатели будут в норме — 745 мм рт. ст., но уже в понедельник-вторник-среду они окажутся на самом дне — 733 мм рт. ст.

14 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что теплая погода может вернуться в Москву в последнюю пятидневку сентября, однако жары ждать не стоит.