Названы сроки возвращения теплой погоды в Москву

Теплая погода может вернуться в Москву в последнюю пятидневку сентября, однако жары ждать не стоит, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В дневные часы температура будет колебаться в пределах плюс 14–19 градусов. Это будет на два-три градуса выше климатической нормы», — приводит слова синоптика РБК в субботу, 14 сентября.

По данным специалиста, наступившее в столице похолодание на следующей неделе будет еще более заметным: столбики термометров покажут отметку в пределах +15…+17 градусов, а с середины недели температура станет на градус ниже климатической нормы.

Ранее синоптики сообщали, что на текущих выходных 14 и 15 сентября жителей Центральной России ждет резкое похолодание. В субботу температура составит +13…+19 градусов, а в воскресенье — +11…+17 градусов.

