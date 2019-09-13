Прямой эфир
Сюжет:

Москвичей предупредили о затяжной дождливой погоде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичный регион в выходные придет дождливая прохладная погода, которая задержится надолго. Об этом в пятницу, 13 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вечером период такой хмурый, ненастная погода с низкими облаками, нудными осенними дождями», — цитирует его ТАСС.

В дневное время столбики термометров не будут превышать +15 градусов, а ночами температура опустится до +3…+8 градусов.

Как предупреждала накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, температура в сентябре будет ниже нормы. Так, с 14 сентября она составит +13…+18 градусов и в дальнейшем будет понижаться.

Также похолодание ждет жителей Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии. На юге страны будет по-летнему тепло, воздух днем будет прогреваться до +30 градусов.

При этом еще 12 сентября погода в столице побила температурный рекорд 1955 года, составив +25,6 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый снег выпал в двух районах Якутии
Экологи рассказали о повышенном загрязнении воздуха в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019