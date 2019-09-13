Москвичей предупредили о затяжной дождливой погоде

В столичный регион в выходные придет дождливая прохладная погода, которая задержится надолго. Об этом в пятницу, 13 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вечером период такой хмурый, ненастная погода с низкими облаками, нудными осенними дождями», — цитирует его ТАСС.

В дневное время столбики термометров не будут превышать +15 градусов, а ночами температура опустится до +3…+8 градусов.

Как предупреждала накануне заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, температура в сентябре будет ниже нормы. Так, с 14 сентября она составит +13…+18 градусов и в дальнейшем будет понижаться.

Также похолодание ждет жителей Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии. На юге страны будет по-летнему тепло, воздух днем будет прогреваться до +30 градусов.

При этом еще 12 сентября погода в столице побила температурный рекорд 1955 года, составив +25,6 градуса.