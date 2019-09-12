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Погода в Москве побила температурный рекорд 1955 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода в Москве в четверг, 12 сентября, побила температурный рекорд 1955 года — температура воздуха в столице составила +25,6 градуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

То, что воздух в столице прогрелся до +25,6 градуса, зафиксировала московская метеостанция, расположенная на ВДНХ, пишет RT.

Вместе с тем, температура воздуха в регионе продолжает повышаться, в связи с чем может быть побит температурный рекорд 1932 года.

11 сентября в Москве установлен температурный рекорд за последние 70 лет. Воздух в Москве в среду прогрелся до 26,3 градуса, и 11 сентября 2019 года стало самым теплым с 1948 года.

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