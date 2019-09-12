Экологи рассказали о повышенном загрязнении воздуха в Москве

В Москве за последние сутки наблюдается повышенная степень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом свидетельствуют наблюдения Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метеорологической организации в четверг, 12 сентября.

Так, в районе Нагорный (ЮАО) вечером 11 сентября и утром 12 сентября экологи зафиксировали превышение норм содержания диоксида азота до полутора раз — при 1,4–1,5 предельно допустимой концентрации (ПДК). В районе Богородское (ВАО) вечером 11 сентября содержание этой примеси было на уровне 1,1 ПДК.

«В остальных районах столицы максимальные разовые концентрации всех определяемых примесей санитарно-гигиенических норм не превышали», — добавили в пресс-службе.

В городе Щелково в Московской области также были зарегистрированы существенные превышения норм по загрязнению воздуха. Утром 12 сентября уровень сероводорода там был выше допустимого более чем в 2,5 раза — 2,8 ПДК. Содержание оксида углерода — 1,2 ПДК — также было выше нормы.

В подмосковных Мытищах максимальные разовые концентрации фенола находились у верхней границы нормы — 0,9 ПДК. В остальных городах области, где проводился мониторинг, была низкая степень загрязнения воздуха.

По данным Росгидромета, метеоусловия 12 и 13 сентября в Московском регионе должны способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Погоду в столице и области в последние дни определяет антициклон, а температура превышает средние за многие годы значения на несколько градусов. Так, 11 сентября ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что этот день стал самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет. Температура воздуха в столице в этот день поднялась до 26,3 градуса.

Позже, 12 сентября, завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о похолодании в России, которое наступит с 14 сентября. Начиная с этого дня на севере Центрального округа и в Москве днем будет до 13–18 градусов тепла, а 15 и 16 сентября дневные температуры понизятся и составят от 11 до 17 градусов. Метеоролог отметила, что это будет уже ниже нормы.