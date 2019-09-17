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В МЧС предупредили о заморозках в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ночь на 19 сентября в Санкт-Петербург придут первые заморозки. Температура воздуха опустится до минус трех градусов. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до –1…–3 градусов.

В МЧС призвали автомобилистов быть внимательней на дорогах и соблюдать дистанцию, так как дорожное покрытие может стать скользким.

Пешеходам рекомендовано быть осторожней на переходах.

16 сентября руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца недели в Москве будет держаться дождливая погода с ежедневным понижением температуры. В ночь на пятницу возможно похолодание до –3 градусов.

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