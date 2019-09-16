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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до утра 18 сентября. Об этом 16 сентября сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам метеорологов, с 16 по 18 сентября в Москве и Подмосковье порывы ветра будут достигать 5-–10 м/с, местами — 12–17 м/с. В ближайшие дни температура воздуха составит в дневное время +11 — +12 градусов днем и +6 — +7 градусов ночью, пишет «Ридус». В целом воздух на неделе не прогреется выше +16 градусов.

С четверга, 19 сентября, температура по ночам будет опускаться до +2 градусов. Также в регионе ожидаются дожди.

Как отмечает «Москва 24», во второй половине сентября в Московском регионе ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная и холодная погода. По прогнозам специалистов, первые заморозки в столице ожидаются уже на текущей неделе, а к выходным в Москве и Подмосковье может пройти дождь с вкраплениями мокрого снега.

Накануне, 15 сентября, сообщалось, что на предстоящей неделе в столице ожидается резкое понижение атмосферного давления. Уже с 16 по 18 сентября ожидается 733 мм рт. ст.

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