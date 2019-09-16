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Москвичам пообещали новую волну бабьего лета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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C 23 по 27 сентября в Москве ожидается третья волна бабьего лета. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В этот период в столице будет властвовать антициклон, который принесет улучшение погоды, отметил синоптик.

«То есть вот этот период, 23–27-го, — это в основном солнечная и сухая погода. Она будет действительно напоминать старое бабье лето», — приводит «РИА Новости» слова Тишковца.

Ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +15...+16 градусов, уточняет RT.

Дожди и похолодание ожидаются в столичном регионе с 28 сентября по 1 октября, но затем будет несколько комфортных и солнечных дней, сообщает НСН.

Старое бабье лето будет разбито на две половины, предположил метеоролог.

28 августа синоптики заявили, что в Москву пришло «молодое» бабье лето. «Бабье лето по большому счету началось сегодня, хотя классическое бабье лето по всем канонам приходится на 14 сентября», — заявил тогда Тишковец.

Ранее москвичам пообещали облачную и ветреную погоду 16 сентября.

Бабье лето — длительный период теплой и сухой погоды в конце сентября или в первой половине октября в Европе и Северной Америке. Он связан с устойчивым антициклоном. Бабье лето наступает после значительного похолодания, и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только 1 раз в год.

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