Дожди с порывистым ветром пообещали москвичам 16 сентября

Облачно и ветрено будет в Москве в понедельник, 16 сентября. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит +14…+16 градусов, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. В Подмосковье ожидается +11…+16 градусов.

Ночью в столице похолодает до +7…+9 градусов, местами пройдут небольшие дожди с порывами ветра до 12-17 м/с. По области столбики термометров покажут +4…+9 градусов.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о приходе «барической пилы» и холодного воздуха из Арктики. К пятнице, 20 сентября температура воздуха ночью достигнет нулевой отметки.

На улице будет ощущаться на 3-4 градуса прохладнее реальных показателей из-за ветреной и влажной погоды.

Вероятно, теплая погода вернется в последнюю неделю сентября.