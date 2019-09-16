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Дожди с порывистым ветром пообещали москвичам 16 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно и ветрено будет в Москве в понедельник, 16 сентября. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

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Температура воздуха днем составит +14…+16 градусов, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. В Подмосковье ожидается +11…+16 градусов.

Ночью в столице похолодает до +7…+9 градусов, местами пройдут небольшие дожди с порывами ветра до 12-17 м/с. По области столбики термометров покажут +4…+9 градусов.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о приходе «барической пилы» и холодного воздуха из Арктики. К пятнице, 20 сентября температура воздуха ночью достигнет нулевой отметки.

На улице будет ощущаться на 3-4 градуса прохладнее реальных показателей из-за ветреной и влажной погоды.

Вероятно, теплая погода вернется в последнюю неделю сентября.

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