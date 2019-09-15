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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В МЧС России предупредили о сильном ветре, который ожидается в Москве в воскресенье. Об этом 15 сентября пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 19:00 15 сентября и сохранением в течение суток 16 сентября местами по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13–18 м/с», — рассказали в МЧС.

В министерстве москвичам и гостям столицы рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними.

Ранее в этот же день синоптики предупредили жителей столицы о приходе «барической пилы».

В конце августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве в этом году будет теплая осень с дефицитом осадков, а зима придет поздно.

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