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«Молодое» бабье лето пришло в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москву пришло «молодое» бабье лето, а максимальная температура воздуха в среду, 28 августа, составила +18°C. Об этом 28 августа «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Бабье лето по большому счету началось сегодня, хотя классическое бабье лето по всем канонам приходится на 14 сентября. Есть еще понятие «молодое бабье лето» и «классическое бабье лето», вот «молодое» — оно, согласно словарю Даля, начинается сегодня, 28 августа», — рассказал Тишковец.

Он также отметил, что начиная с завтрашнего дня погодная ситуация в столице начнет улучшаться: потоки ветра начнут разворачиваться с северного на западный, ожидается много солнца, а температура вернется в августовскую норму и будет составлять +20–22 градуса.

Ранее в этот же день синоптики рассказали о предстоящих теплых выходных в Москве. Как сообщили в столичном Метеобюро, ожидается до 25 градусов тепла без осадков.

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