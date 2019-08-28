«Молодое» бабье лето пришло в Москву

В Москву пришло «молодое» бабье лето, а максимальная температура воздуха в среду, 28 августа, составила +18°C. Об этом 28 августа «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Бабье лето по большому счету началось сегодня, хотя классическое бабье лето по всем канонам приходится на 14 сентября. Есть еще понятие «молодое бабье лето» и «классическое бабье лето», вот «молодое» — оно, согласно словарю Даля, начинается сегодня, 28 августа», — рассказал Тишковец.

Он также отметил, что начиная с завтрашнего дня погодная ситуация в столице начнет улучшаться: потоки ветра начнут разворачиваться с северного на западный, ожидается много солнца, а температура вернется в августовскую норму и будет составлять +20–22 градуса.

Ранее в этот же день синоптики рассказали о предстоящих теплых выходных в Москве. Как сообщили в столичном Метеобюро, ожидается до 25 градусов тепла без осадков.