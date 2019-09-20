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Росгидромет сделал прогноз на предстоящее полугодие

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Температура в зимнее время года в России будут держаться в пределах нормы, несмотря на резкое похолодание в начале осени. В Центральном округе страны ожидается сильный мороз. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в Росгидромете.

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Отмечается, что анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет сделать вывод с вероятностью 67–69%.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия (с октября по март. — Ред.) на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — цитирует сообщение телеканал «360».

На юге Сибири и Дальнего Востока в октябре температура будет ниже нормы. По всей остальной стране синоптики прогнозируют в этом месяце умеренные температурные показатели. Однако в полярных районах они всё же превысят норму.

В первый месяц зимы на большей части государства ожидаются средние показатели температуры. Специалисты прогнозируют значения выше нормы на севере Урала и Сибири, а также на юге Западной Сибири, уточняет сайт kp.ru.

Месяцем средних температур для всех регионов, кроме Северо-Западного федерального округа, где показатель будет ниже нормы, станет январь. На севере Якутии установятся более высокие температуры, отметили в Росгидромете.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) и на большей части Северо-Западного федерального округа в феврале ожидается более холодная погода, чем в прошлом году.

В марте будет тепло — температура на всей территории страны будет около или выше климатической нормы.

Ранее 20 сентября начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что с воскресенья, 22 сентября в ночь на понедельник, 23 сентября, в Московском регионе может лечь временный снежный покров.

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