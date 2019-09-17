Синоптики предупредили россиян о резком похолодании

Синоптики «Гисметео» предупредили россиян о резком похолодании. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».

По прогнозам специалистов, холодный воздух из европейской части России начнет перемещаться на юг страны из-за североатлантических циклонов, в циркуляции которых холодный воздух распространится дальше на юг.

Вместе с тем, по словам синоптиков, сохранятся «островки по-летнему жаркой погоды». Так, столбики термометров покажут +30 градусов на Ставрополье, в Краснодарском крае, Калмыкии и Дагестане. В Волгоградской и Ростовской областях воздух уже стал прохладнее на 4–7 градусов, а к середине недели похолодает на побережье Каспийского и Черного морей.

«Вторжение холода местами будет сопровождаться дождями и грозами, в середине недели — сильным ветром», — отметили синоптики.

В «Гисметео» уточнили, что похолодание продолжится до конца текущей недели, а температура в среднем понизится на 2–4 градуса, пишет «Федеральное агентство новостей».