Вильфанд усомнился в подлинности видео с первым снегом в Подмосковье

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд усомнился в опубликованных в соцсетях роликах с первым снегом, снятых якобы в Видном. Об этом синоптик рассказал телеканалу «360».

По словам специалиста, при температуре +7,9 градуса, которая была зафиксирована в Можайске, принципиально не может быть снега даже в воздухе. Вместе с тем метеоролог допустил, что в подобных условиях мог пойти град. На высоте около 2 км температура воздуха составляет не менее +2 градусов.

Как отмечает телеканал «Звезда», ролик с якобы первым снегом в Московской области был опубликован на странице одного из пользователей Instagram вместе с поздравлениями горожан с первыми зимними осадками.

По словам синоптиков, температура воздуха в регионе в настоящее время находится в пределах климатической нормы. Среднесуточный показатель составляет +10,6 градуса. В ближайшие дни она начнет снижаться.

«Начиная с четверга уже на 4–5 градусов (будет ниже нормы. — Ред.)», — заметил Роман Вильфанд. Он также не исключил повышения температуры на следующей неделе, но и она будет в пределах нормальных значений для сентября.

По данным Гидрометцентра, до 22 сентября в столице и области будет облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, в выходные возможен снег. Такую возможность не исключили и в центре погоды «Фобос», пишет РИАМО. Предположительно, это может быть снег с дождем, уточнили синоптики. Также в Подмосковье в ночь на 20 сентября уже возможны первые заморозки.

Температура воздуха составит +9…+12 градусов, скорость ветра — 5–10 м/с. Атмосферное давление повышается и к выходным достигнет 750–751 мм рт. ст. Эти колебания могут сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.