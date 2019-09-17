Прямой эфир

Вильфанд усомнился в подлинности видео с первым снегом в Подмосковье

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд усомнился в опубликованных в соцсетях роликах с первым снегом, снятых якобы в Видном. Об этом синоптик рассказал телеканалу «360».

По словам специалиста, при температуре +7,9 градуса, которая была зафиксирована в Можайске, принципиально не может быть снега даже в воздухе. Вместе с тем метеоролог допустил, что в подобных условиях мог пойти град. На высоте около 2 км температура воздуха составляет не менее +2 градусов.

Нездоровая атмосфера: «барическая пила» увеличит число пациентов на 30%
Погодная аномалия покинет столицу к концу недели с наступлением первых заморозков

Как отмечает телеканал «Звезда», ролик с якобы первым снегом в Московской области был опубликован на странице одного из пользователей Instagram вместе с поздравлениями горожан с первыми зимними осадками.

По словам синоптиков, температура воздуха в регионе в настоящее время находится в пределах климатической нормы. Среднесуточный показатель составляет +10,6 градуса. В ближайшие дни она начнет снижаться.

«Начиная с четверга уже на 4–5 градусов (будет ниже нормы. — Ред.)», — заметил Роман Вильфанд. Он также не исключил повышения температуры на следующей неделе, но и она будет в пределах нормальных значений для сентября.

По данным Гидрометцентра, до 22 сентября в столице и области будет облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, в выходные возможен снег. Такую возможность не исключили и в центре погоды «Фобос», пишет РИАМО. Предположительно, это может быть снег с дождем, уточнили синоптики. Также в Подмосковье в ночь на 20 сентября уже возможны первые заморозки.

Температура воздуха составит +9…+12 градусов, скорость ветра — 5–10 м/с. Атмосферное давление повышается и к выходным достигнет 750–751 мм рт. ст. Эти колебания могут сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Первый снег выпал в Приамурье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019