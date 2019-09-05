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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Так, 6 и 7 числа в Поволжье, Оренбургской области температура воздуха ночью опустится до минус трех градусов.

В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов.

На Таймыре дождь уже со снегом. В Красноярском крае 7 сентября прогнозируются заморозки до минус двух градусов, пишет «Российская газета». В Магаданской области ночью ожидается до минус 7–10 градусов.

При этом в европейскую часть России придет летнее тепло.

В Москве в конце недели столбики термометров днем покажут плюс 20–22 градусов. Возможен небольшой дождь. С 9 сентября ожидается потепление до плюс 26 градусов.

Ранее в сентябре синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму.

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