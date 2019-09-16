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Первый снег выпал в Приамурье

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Фото: instagram.com/tynda_info
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Первый снег выпал в Амурской области. Жители региона сделали фото и видео погодной аномалии.

Осадки выпали в селе Лопча Тындинского района и Сковородине, сообщили в региональном Гидрометцентре. Ранее синоптики предупреждали о возможном снеге или мокром дожде в понедельник, сообщает телеканал «360».

Засыпанными оказались машины, деревья с еще желтой листвой, детские площадки. Провода, перила и другие железные конструкции заледенели.

В соцсетях появились видеоролики, на которых видны розы и другие цветы, цветущие под сугробами, и клубника, сообщает телеканал «Звезда».

Главное управление (ГУ) МЧС России по Амурской области призвало жителей региона быть осторожными на дороге. Муниципалитетам поручили подготовиться к плохой погоде. 17 сентября на юге и в центральных районах региона возможны заморозки. Температура ночью может снизиться до –2 градусов. Порывы ветра могут достигать 15–17 м/с.

В 2018 году снег в Тындиском районе выпал в начале октября.

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