Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 сентября
Погода в начале рабочей недели в Москве будет пасмурной. Ожидаются небольшие осадки и до +9 градусов днем, сообщается 23 сентября на сайте Гидрометцентра.
Минимальная температура воздуха днем составит +7. Ночью возможно похолодание до -1.
Ветер северо-западный 7-12 м/c, местами порывы до 18 м/c.
Во вторник в столичном регионе ожидается до +9 градусов, ветер 3-8 м/с.
20 сентября аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев предупредил россиян о вероятных проблемах со здоровьем из-за аномальной погоды.