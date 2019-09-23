Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 сентября

Погода в начале рабочей недели в Москве будет пасмурной. Ожидаются небольшие осадки и до +9 градусов днем, сообщается 23 сентября на сайте Гидрометцентра.

Минимальная температура воздуха днем составит +7. Ночью возможно похолодание до -1.

Ветер северо-западный 7-12 м/c, местами порывы до 18 м/c.

Во вторник в столичном регионе ожидается до +9 градусов, ветер 3-8 м/с.

20 сентября аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев предупредил россиян о вероятных проблемах со здоровьем из-за аномальной погоды.