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Синоптики сообщили о заморозках в Центральной России на выходных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики назвали регионы, в которых в ближайшие выходные ожидаются заморозки и даже первый снег. Об этом 18 сентября сообщает RT со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.

Так, столбики термометров в ночное время могут опуститься ниже нуля в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ярославской областях, а также в Карелии и на севере и западе Центрального округа.

Похолодание начнется уже 19–20 сентября.

«К сведению: например, в Московской области средние даты наступления холодных ночей — это 19–30 сентября», — отметили эксперты.

При этом синоптики подчеркнули, что подобные заморозки во второй половине сентября — вполне обычное явление.

Ранее в этот же день синоптики сообщили о достижении «барического дна» в Москве.

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