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Москвичам пообещали погодную гипоксию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики предупредили жителей Москвы об аномально низком давлении и возможных эмоциональных расстройствах, связанных с низким содержанием кислорода в воздухе. Соответствующий прогноз опубликован 18 сентября на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, в столице установился неблагоприятный кислородный режим — умеренная погодная гипоксия. «Холодная погода в сочетании с понижением содержания кислорода в воздухе негативно сказывается на состоянии лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, особенно при легочной патологии», — говорится в сообщении. Метеорологи отметили, что даже у практически здоровых и не метеозависимых людей могут наблюдаться недомогание, депрессивные и эмоциональные расстройства.

«Температура в дневные часы не поднимется выше 12–13 градусов, сохранится аномально низкое (ниже нормы на 8–10 мм рт.ст.) атмосферное давление», — рассказали синоптики, пообещав москвичам холодную и пасмурную погоду.

Жителям Москвы посоветовали пересмотреть режим труда и отдыха, принимать поливитамины и не перегружать организм.

Ранее в этот же день стало известно, что ночь с 17 на 18 сентября стала самой холодной в столице с начала осени.

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