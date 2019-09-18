Москвичам пообещали погодную гипоксию

Синоптики предупредили жителей Москвы об аномально низком давлении и возможных эмоциональных расстройствах, связанных с низким содержанием кислорода в воздухе. Соответствующий прогноз опубликован 18 сентября на сайте «Метеоновости».

По словам синоптиков, в столице установился неблагоприятный кислородный режим — умеренная погодная гипоксия. «Холодная погода в сочетании с понижением содержания кислорода в воздухе негативно сказывается на состоянии лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, особенно при легочной патологии», — говорится в сообщении. Метеорологи отметили, что даже у практически здоровых и не метеозависимых людей могут наблюдаться недомогание, депрессивные и эмоциональные расстройства.

«Температура в дневные часы не поднимется выше 12–13 градусов, сохранится аномально низкое (ниже нормы на 8–10 мм рт.ст.) атмосферное давление», — рассказали синоптики, пообещав москвичам холодную и пасмурную погоду.

Жителям Москвы посоветовали пересмотреть режим труда и отдыха, принимать поливитамины и не перегружать организм.

Ранее в этот же день стало известно, что ночь с 17 на 18 сентября стала самой холодной в столице с начала осени.