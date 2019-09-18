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Москвичам пообещали ненастную погоду и заморозки в выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жителей Москвы ожидает ненастная холодная погода в предстоящие выходные, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 18 сентября.

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«Характер погоды у нас будет меняться в сторону похолодания, то есть она будет не сентябрьской, а больше похожей на конец октября», — приводит ее слова «РИА Новости».

По информации синоптика, в ночь на субботу температура будет низкой, не исключены заморозки до –3 градусов, днем столбики термометров покажут +10...+12. Существенных осадков не прогнозируется.

Воскресенье станет самым ненастным днем на этой неделе, уточнила Позднякова. Столбики термометров покажут максимум +12 градусов, хотя из-за плотного сильного ветра с порывами 15–20 м/с будет казаться, что температура составляет около +5...+7 градусов. Небо затянет облаками, пойдет кратковременный дождь с возможным вкраплением мокрого снега.

Ранее в сентябре ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что через неделю, с 23 по 27 сентября, в Москве ожидается новая волна бабьего лета. В этот период в столице будет властвовать антициклон, который принесет улучшение погоды.

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