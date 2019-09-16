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Вильфанд анонсировал первые заморозки в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дождливая погода с ежедневным понижением температуры будет наблюдаться в Московском регионе до конца недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 сентября.

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По его словам, вплоть до четверга атмосферное давление будет снижаться, что означает «мрачноватую» погоду с малым количеством солнца и «нудные моросящие» осенние дожди. Как отмечает «Интерфакс», к вечеру четверга давление пойдет в рост, к субботе возможны прояснения.

Всю неделю будет дуть северный ветер, добавляет Вильфанд. Днем в понедельник столбики термометров покажут до +16...+17 градусов, во вторник до +13...+15, в четверг и пятницу около +10.

В ночь на последний день рабочей недели возможны первые заморозки — до –3 градусов. В выходные синоптик пообещал переменную облачность без сильных дождей, без бабьего лета и потепления.

Ранее в сентябре ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что через неделю, с 23 по 27 сентября, в Москве ожидается новая волна бабьего лета. В этот период в столице будет властвовать антициклон, который принесет улучшение погоды.

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