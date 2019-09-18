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Синоптики сообщили о достижении «барического дна»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Атмосферное давление в Москве достигло «барического дна» и составляет 733 мм ртутного столба. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Температура воздуха в столице в среду, 18 сентября, не поднимется выше 13 градусов, отметил синоптик. Это на 3 градуса ниже климатической нормы, передает «РИА Новости».

17 сентября медики рекомендовали метеочувствительным людям соблюдать осторожность в период «барической пилы» (резких колебаний атмосферного давления). Им посоветовали больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой. По прогнозам медиков, в это время число пациентов с жалобами на повышенное давление может вырасти на 30%.

9 августа в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 732,2 мм ртутного столба.

Атмосферное давление, по прогнозам, начнет возвращаться к норме вечером 19 сентября, с усилением первых заморозков.

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