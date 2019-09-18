Прямой эфир
Сюжет:

Ночь на 18 сентября в Москве стала самой холодной с начала осени

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве ночь с 17 на 18 сентября стала самой холодной с начала осени. Об этом «Интерфаксу» рассказали в метеобюро столицы.

Так, на главной столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха +6,4 градуса, уточняет «Федеральное агентство новостей».

По данным метеорологов, предыдущий минимум был зафиксирован 15 сентября, когда в столице похолодало до +7,4 градуса. Всего за историю метеонаблюдений самым холодным 15 сентября было в 1884 году, когда в Москве столбики термометров в этот день опустились до –2,6 градуса, сообщает телеканал «360».

По прогнозам синоптиков, 18 сентября в столице воздух прогреется до +13 градусов, ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, ветер до 7 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм рт. ст. В ночь на 19 сентября похолодает до +6 градусов, но погода существенно не изменится. В ночь на 20 сентября возможны заморозки и похолодание до –2…–3 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики сообщили о достижении «барического дна»
Синоптики предупредили россиян о резком похолодании

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019