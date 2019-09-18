Ночь на 18 сентября в Москве стала самой холодной с начала осени

В Москве ночь с 17 на 18 сентября стала самой холодной с начала осени. Об этом «Интерфаксу» рассказали в метеобюро столицы.

Так, на главной столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха +6,4 градуса, уточняет «Федеральное агентство новостей».

По данным метеорологов, предыдущий минимум был зафиксирован 15 сентября, когда в столице похолодало до +7,4 градуса. Всего за историю метеонаблюдений самым холодным 15 сентября было в 1884 году, когда в Москве столбики термометров в этот день опустились до –2,6 градуса, сообщает телеканал «360».

По прогнозам синоптиков, 18 сентября в столице воздух прогреется до +13 градусов, ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, ветер до 7 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм рт. ст. В ночь на 19 сентября похолодает до +6 градусов, но погода существенно не изменится. В ночь на 20 сентября возможны заморозки и похолодание до –2…–3 градусов.