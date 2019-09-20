«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики предупреждают жителей Москвы о плохих метеоусловиях в ночь на субботу, 21 сентября. В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Период предупреждения — с 1:00 до 7:00 21 сентября», — приводит сообщение синоптиков агентство городских новостей «Москва».

В ночь на пятницу похолодало до +3,2 градуса — самый низкий показатель с начала сентября. Днем столбики термометров покажут +9…+11 градусов, возможны небольшие осадки с порывами ветра до 10 м/с, пишет «Газета.ру».

В выходные ожидается ветреная погода с мокрым снегом и «барическая бензопила» — резкие колебания атмосферного давления. Синоптики предупреждают: впереди москвичей ждет погодная гипоксия (аномально низкое давление).

Метеозависимым людям специалисты советуют быть осторожнее и не перегружать организм, лежать дома и пить чай с мятой.