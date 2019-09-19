Россиян предупредили о смене «барической пилы» на «бензопилу»

В Центральной части России в выходные ожидается похолодание, сильный ветер, интенсивные дожди и даже снег. Также прогнозируются резкие колебания атмосферного давления, которые являются скорее «барической бензопилой», чем «пилой». Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это уже будет «бензопила» — за сутки давление с 747 гПа упадет на 17 единиц до 730 гПа», — цитирует синоптика «Российская газета».

Он отметил, что такие перемены погоды скажутся не только на метеозависимых людях. По словам Тишковца, на выходных температура воздуха составит плюс 4–7 градусов, вечером ожидается понижение до 1–4 градусов.

Специалист центра «Фобос» также добавил, что в северной половине европейской части России начиная с предстоящей ночи и до конца недели прогнозируются заморозки от 0 до минус 3 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы толщиной до 2–3 мм.

Накануне синоптики сообщили о достижении «барического дна».

Впервые термин «барическая пила» прозвучал в сентябре 2019 года. Так метеорологи называют резкие колебания атмосферного давления.

17 сентября медики рекомендовали метеочувствительным людям соблюдать осторожность в период резких колебаний атмосферного давления. Им посоветовали больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой. По прогнозам медиков, в это время число пациентов с жалобами на повышенное давление может вырасти на 30%.