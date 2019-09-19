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Синоптики пообещали москвичам мокрый снег с ветром в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В воскресение, 22 сентября, в Московском регионе ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра в четверг, 19 сентября.

«В столичный регион придет погода с температурой середины октября, с перепадами атмосферного давления, сильным порывистым ветром, дождем и мокрым снегом», — отметили в метеослужбе.

Причиной такой погоды станет циклон из Скандинавии, который будет продвигаться на юг. Порывы ветра местами будут достигать 20–25 м/с. В воскресенье циклон пересечет территорию Центрального федерального округа (ЦФО) России.

В этот день атмосферное давление в регионе будет быстро падать, а затем расти. Ожидается пасмурная погода. Скорость северо-западного и северного ветра составит 7–12 м/с, с порывами до 17–22 м/с. Ночью в столице ожидается +3… +5 градусов, в Подмосковье — 0… +5 градусов. Днем в Москве будет лишь +5… +7 градусов, по области — +3… +8 градусов. Значения среднесуточной температуры окажутся на 4–5 градусов ниже климатической нормы и будут соответствовать середине октября.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что 19 сентября в Москве будет дождливо и облачно. Днем столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 м/с.

В среду, 18 сентября, синоптики сообщили, что атмосферное давление в Москве достигло «барического дна», составив 733 мм ртутного столба. Но погодная гипоксия — аномально низкое давление — еще впереди.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала жителям столичного региона в выходные погоду, которая характерная для конца октября.

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