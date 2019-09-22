Прямой эфир
Сюжет:

Вильфанд назвал сроки окончания дождя в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ясная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье со вторника, 24 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник, 23 сентября, в столице осадков не прогнозируется, однако по области местами возможны небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.

«Со вторника уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков», — сказал синоптик, его цитирует РЕН ТВ.

Ночью столбики термометра могут показать отметку в -1 градус. В течение будущей недели температура воздуха днем будет находится на отметке в +10 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве не будет бабьего лета. Виной тому — атмосферный фронт с запада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Приморский край надвигается опасный тайфун
В столице ожидается первый снег

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019