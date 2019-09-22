Вильфанд назвал сроки окончания дождя в Москве

Ясная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье со вторника, 24 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник, 23 сентября, в столице осадков не прогнозируется, однако по области местами возможны небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.

«Со вторника уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков», — сказал синоптик, его цитирует РЕН ТВ.

Ночью столбики термометра могут показать отметку в -1 градус. В течение будущей недели температура воздуха днем будет находится на отметке в +10 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве не будет бабьего лета. Виной тому — атмосферный фронт с запада.