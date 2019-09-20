В Москве не будет «бабьего лета»

Синоптики заявили, что в сентябре в Москве теплой погоды не будет. Об этом на пресс-конференции заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«У нас с запада идет атмосферный фронт в Московском регионе. И уже вечером и ночью осадков не будет. Фронт будет двигаться на восток. А в воскресенье в Московском регионе будут осадки», — сообщил он, добавив также что в начале следующей недели в городе ожидаются «метеокачели».

По словам Варакина, с воскресенья по среду среднесуточная температура будет на два-три градуса ниже климатической нормы, а именно +6...+9 градусов днем и до -2 ночью.

Кроме того, метеоролог предупредил москвичей о том, что временный снежный покров может лечь в Московском регионе с воскресенья, 22 сентября в ночь на понедельник, 23 сентября. Снег ляжет ненадолго и растает в понедельник.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в ночь на пятницу в столичном регионе похолодало до +3,2 градуса — это был самый низкий показатель с начала текущего месяца. Днем ожидается +9…+11 градусов, возможны небольшие осадки с порывами ветра до 10 м/с.