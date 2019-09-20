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Поселки в Хабаровском крае обесточены в результате снегопада

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Хабаровский край находится под властью циклона, пришедшего из Якутии. Они принес в регион резкое похолодание и мокрый снег. Некоторые поселки оказались обесточены.

Последствия устраняют, в частности, в Кенадском сельском поселении. По словам главы администрации Виталия Труфанова, которые приводит ИА «Хабаровский край сегодня», ремонтные бригады отправились устанавливать обрывы на ЛЭП. Сотовая связь в поселении также отсутствует. Подобная ситуация и в соседнем, более крупном поселке Высокогорный.

Снежный покров установился и в верховьях Урми в левобережной части Хабаровского района, местами в Комсомольском районе, а также вдоль высокогорной части трассы Лидога–Ванино.

Как сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева, выпавший сейчас снег – аномалия. В нескольких районах установились температуры, характерные для начала зимы.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области снег также выпал на месяц раньше обычного срока.

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