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Синоптики пообещали снег в Москве в ночь на понедельник

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Временный снежный покров может лечь в Московском регионе с воскресенья, 22 сентября в ночь на понедельник, 23 сентября. Об этом на пресс-конференции заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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«Днем в воскресенье температура будет еще положительная, но с учетом того, что будут проходить два атмосферных фронта, поздно вечером и в ночь с воскресенья на понедельник по Московскому региону и в близлежащих областях— здесь возможны и уже снежные заряды, и временный снежный покров», — сказал метеоролог, добавив, что снег ляжет ненадолго и растает в понедельник.

В выходные в Москве и области начнутся с холодной, но относительно сухой погоды. В субботу, 21 сентября, осадков не ожидается, дневные температуры не поднимутся выше +6... 9 градусов.

Днем 22 сентября, вероятнее всего, будет сильный ветер и дождь. Во второй половине дня осадки ожидаются в виде снега.

По словам Варакина, после ненастных выходных холодная погода в центре европейской территории России не должна задержатся надолго. Во второй половине следующей рабочей недели синоптики ожидают постепенное повышение температуры воздуха.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в ночь на пятницу в столичном регионе похолодало до +3,2 градуса — это был самый низкий показатель с начала текущего месяца. Днем ожидается +9…+11 градусов, возможны небольшие осадки с порывами ветра до 10 м/с

Кроме того, Гидрометцентр России предупредил москвичей и гостей столицы о плохих метеоусловиях с 1:00 до 7:00 21 сентября. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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