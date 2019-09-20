В столице ожидается первый снег

Циклон принесет в московский регион холод и осадки. В ночь на понедельник синоптики обещают первый снег. Холодная погода в центральном регионе задержится ненадолго. Уже к следующим выходным термометры покажут +12...+14 °C. Подробнее о погоде в столице рассказал «Известиям» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.