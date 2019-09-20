Ночь на пятницу в столице стала самой холодной в сентябре

Ночь на пятницу в Москве стала самой холодной с начала осени. Температурный режим в столице на три градуса ниже климатической нормы. Сегодня в Москве облачная погода с кратковременными дождями, воздух прогреется до 10 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный, его скорость составит 4–9 м/с.