Синоптики обещают резкое похолодание в столице
Бабье лето для жителей московского региона закончится в эти выходные. Синоптики обещают до +13°C, повышенную облачность и дожди. Вторая половина сентября будет по-осеннему прохладной и пасмурной. Ливни — в прогнозе на всю следующую неделю.
Бабье лето для жителей московского региона закончится в эти выходные. Синоптики обещают до +13°C, повышенную облачность и дожди. Вторая половина сентября будет по-осеннему прохладной и пасмурной. Ливни — в прогнозе на всю следующую неделю.