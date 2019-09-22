На Приморский край надвигается опасный тайфун

На Приморский край из Японии надвигается тайфун «Тапа». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На 23 и 24 сентября в регионе объявили штормовое предупреждение. Отмечается, что из-за стихии могут оказаться размыты некоторые дороги, возможно подтопление некоторых территорий, а также вероятны аварии на ЛЭП.

Эпицентр тайфуна придется на Артемовский, Дальнегорский, Партизанский, Находскинский городские округа, а также городской округ Большой Камень. Там ожидаются ливни и сильные порывы ветра.

Высота волн в районе острова Аскольд и мыса Поворотный ночью 24 сентября может дойти до четырех метров. Ветер может достигать 28 м/с.

9 сентября сообщалось, что из-за тайфуна «Фaкcaй» в Японии без электричества осталось 885,6 тыс. домов.