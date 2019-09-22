Прямой эфир

На Приморский край надвигается опасный тайфун

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Приморский край из Японии надвигается тайфун «Тапа». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На 23 и 24 сентября в регионе объявили штормовое предупреждение. Отмечается, что из-за стихии могут оказаться размыты некоторые дороги, возможно подтопление некоторых территорий, а также вероятны аварии на ЛЭП.

Эпицентр тайфуна придется на Артемовский, Дальнегорский, Партизанский, Находскинский городские округа, а также городской округ Большой Камень. Там ожидаются ливни и сильные порывы ветра.

Высота волн в районе острова Аскольд и мыса Поворотный ночью 24 сентября может дойти до четырех метров. Ветер может достигать 28 м/с.

9 сентября сообщалось, что из-за тайфуна «Фaкcaй» в Японии без электричества осталось 885,6 тыс. домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тайфун «Кроса» затопил 17 участков дорог в Приморье
Более 7 тыс. человек остались без света из-за тайфуна «Кроса» на Сахалине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019