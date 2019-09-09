Более 885 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за тайфуна

В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.



Данные приводятся на 10:00 понедельника, 9 сентября, по местному времени (4:00 мск). Отмечается, что из-за отключения электричества могут возникнуть проблемы с дозвоном в колл-центр компании.



Как сообщало Метеорологическое агентство Японии, тайфун обрушится на страну с 8 на 9 сентября в префектуре Сидзуока. Синоптики обещали сильный дождь и ветер, в том числе в районе Токио.

По информации японских властей, из-за тайфуна пострадали около 22 человек. Также приостановлено движение поездов в районе «Большого Токио» (регион Канто).

Кроме того, по меньшей мере 560 школ в столичном регионе Японии отменили занятия. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 43 человек.