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В Хабаровске из-за тайфуна «Линлин» сел летевший в Пекин самолет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Самолет, вылетевший из Владивостока в Пекин, сел в Хабаровске из-за тайфуна «Линлин». Об этом 7 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, из-за сложных погодных условий лайнер попытался вернуться в аэропорт Владивостока спустя 50 минут после вылета, однако его перенаправили в Хабаровск из-за трудной обстановки на ВПП. На данный момент он удачно совершил посадку.

Ранее в этот же день сообщалось, что самолет Air Asia сел в аэропорту Мальдив с горящим двигателем. На борту находились 58 пассажиров, никто не пострадал.

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