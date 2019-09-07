В Хабаровске из-за тайфуна «Линлин» сел летевший в Пекин самолет

Самолет, вылетевший из Владивостока в Пекин, сел в Хабаровске из-за тайфуна «Линлин». Об этом 7 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, из-за сложных погодных условий лайнер попытался вернуться в аэропорт Владивостока спустя 50 минут после вылета, однако его перенаправили в Хабаровск из-за трудной обстановки на ВПП. На данный момент он удачно совершил посадку.

Ранее в этот же день сообщалось, что самолет Air Asia сел в аэропорту Мальдив с горящим двигателем. На борту находились 58 пассажиров, никто не пострадал.