Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже

Самолет авиакомпании «Руслайн», следовавший из Воронежа в Санкт-Петербург, вновь совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь воздушной гавани Наталья Шермина.

Инцидент произошел утром 5 сентября. О технической неисправности стало известно после набора высоты. Экипаж принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт. Воздушное судно благополучно приземлилось в Воронеже, уточняет телеканал «360». Причиной посадки, как рассказал диспетчер аэропорта, послужили проблемы с системой энергоснабжения — произошел отказ дополнительной энергетической установки.

По словам представителя аэропорта, выполнявший тот же рейс самолет совершил вынужденную посадку и 4 сентября, однако сам лайнер был другой.

«Неисправность хотя бы одной системы — это уже опасно. После этого может отказать другая, третья — мы же не знаем причину, не всегда может определить ее в воздухе. Нужно сразу доложить о ситуации диспетчеру и провести посадку на ближайшем аэродроме. Пилоты всё сделали правильно», — рассказал сайту kp.ru пилот гражданской авиации Алексей Иванов.

На борту самолета находился 31 пассажир. Их доставит в Пулково резервный борт. В качестве извинения авиакомпания предоставит пассажирам сертификаты на перелет со скидкой 50% по любому направлению своей маршрутной сети.

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента. Ход проверки проконтролирует аппарат межрегиональный транспортной прокуратуры, пишет сайт aif.ru.