Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей

Минтранс выделил более пяти млн рублей на создание новой системы орнитологической безопасности полетов воздушных судов. Тендер на соответствующую разработку был объявлен через несколько дней после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний», произошедшей 15 августа на кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский. Эксперты отмечают, что в последний раз финансирование на разработку систем орнитологической безопасности выделялось 25 лет назад — за это время и правовая, и техническая их составляющие сильно устарели.

Согласно условиям размещенного тендера, максимальная стоимость работ по обеспечению орнитологической безопасности полетов воздушных судов оценивается Минтрансом в 5 596 853,19 рубля.

Разработчикам системы необходимо представить предложения по стимулированию внедрения новых технологий в области орнитологической безопасности и найти подходы к собственникам аэропортов, чтобы они обеспечивали защиту от птиц на надлежащем уровне. Кроме того, в техническом задании говорится о том, что Минтрансу требуются научно обоснованные предложения по структуре и содержанию нормативно правовых актов в сфере обеспечения орнитологической безопасности. Также победителям тендера предлагается изучить формы и методы госрегулирования этой сферы, существующие в США, Канаде, Австралии и странах ЕС.

В Минтрансе не стали комментировать «Известиям» объявленный тендер, сославшись на то, что «вся необходимая информация содержится в конкурсной документации».

Особое внимание обращает на себя дата размещения документа — 20 августа. За пять дней до этого недалеко от аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей птиц совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний», следовавший в Симферополь. Благодаря профессионализму командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина все находившиеся на борту пассажиры остались живы. Экипаж посадил самолет в кукурузном поле.

Все средства

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов в беседе с «Известиями» отметил, что произошедшее ЧП действительно могло подтолкнуть Минтранс к идее усиления орнитологической безопасности.

— До аварийной посадки самолетов в Жуковском было много инцидентов, в том числе аварий из-за столкновения с птицами. Но именно масштабное освещение последнего события повлияло на принятие решения Минтрансом. Нормативно-правовую базу по обеспечению орнитологической безопасности необходимо поднимать до современного уровня и уже на ее основе выстраивать новую систему защиты, — сказал «Известиям» Сергей Рыжов. — Стоит обратить внимание и на то, что средства на финансирование научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в этой сфере из госбюджета не выделялись уже 25 лет.

По словам эксперта, за три десятилетия, прошедшие с момента выпуска последнего руководства по обеспечению орнитологической безопасности полетов, не было принято фактически никаких управленческих решений. Довольно значимый шаг в этом направлении был сделан только в 2015 году, когда Росавиация начала регистрировать все случаи столкновений самолетов с птицами, а не только те, что приводили к повреждению воздушного судна.

— Средства по тендеру выделяют достаточные, чтобы провести серьезную работу в сфере орнитологической безопасности. Стоит надеяться, что новые разработки дадут мощный толчок развитию этого направления. Необходима четкая нормативная база, список ответственных лиц, цикличность проведения работ. Очень нужна такая система, и необходимость в ней давно назрела, — заметил он.

Подобные системы давно существуют в США и Канаде. А в Австралии около 10 лет назад создали группу по защите от столкновений с объектами живой природы и уже смогли достигнуть значительных успехов в этом вопросе.

По мнению Сергея Рыжова, при создании системы необходимо не только проводить орнитологические работы на приаэродромных территориях, но и комбинировать меры воздействия на всю орнитологическую обстановку. Например, использовать приборы, имитирующие крики хищников и звуки, которыми пернатые предупреждают друг друга об опасности, а также шумовые установки, отпугивающие птиц «выстрелами».