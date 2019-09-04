Прокуратура начала проверку из-за экстренной посадки самолета в Воронеже

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту вынужденной посадки самолета авиакомпании «Руслайн» в воронежском аэропорту. Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 4 сентября с самолетом Bombardier CRJ200, выполнявшем рейс Воронеж — Санкт-Петербург. Воздушное судно с 41 пассажиром на борту было вынуждено совершить вынужденную посадку в аэропорту вылета. В результате происшествия никто не пострадал.

Воронежской транспортной прокуратуре поручено проверить «предполетное техническое обслуживание воздушного судна» и соблюдение перевозчиком прав пассажиров. Калужский транспортный прокурор проверит авиакомпанию на предмет соблюдения требований об обеспечении безопасности полетов, сообщает телеканал «360».

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в МЧС по Воронежской области, одна из стоек шасси самолета не убиралась, причина неисправности не уточняется.

14 пассажиров экстренно севшего в Воронеже самолета уже вылетели в Санкт-Петербург на борту компании «Руслайн», остальные перерегистрировались на другие рейсы, уточнил ТАСС.