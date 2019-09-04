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Летевший в Петербург самолет аварийно приземлился в Воронеже

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Фото: TASS/DPA/Silas Stein
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Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения проблем с одной из стоек шасси. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Самолет благополучно приземлился в Воронеже, люди не пострадали», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства авиационного инцидента выясняются.

1 сентября сообщалось, что пaccажирский самолет авиакомпании «Армения», лeтeвший из Еревана в Москву, сoвершил экстренную пoсадку в Тбилиси. Причиной стали проблемы в системе электроснабжения.

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