Рейсы UTair задержали из-за попадания птицы в самолет в Нижневартовске

В Нижневартовске птица попала в воздухозаборник самолета компании UTair. Из-за этого несколько стыковочных рейсов авиакомпании были задержаны, сообщает во вторник, 3 сентября, «Интерфакс».

«Рейсы Нижневартовск–Ханты-Мансийск–Тюмень–Уфа выполняются с задержкой», — сообщили агентству в авиакомпании.

Самолет, в который попала птица, заменили резервным бортом, прилетевшим из Сургута.

В итоге рейс из Нижневартовска прибыл в Ханты-Мансийск с двухчасовой задержкой. Из Тюмени в Уфу рейс вылетел с задержкой в три часа.

30 августа самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Пулково. Командир воздушного судна принял решение выработать топливо и посадить самолет в аэропорту Кольцово. Посадка прошла успешно, в результате происшествия никто не пострадал.